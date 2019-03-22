ОНФ сформировал антирейтинг управляющих компаний - их проверит прокуратура

По обращениям жителей сформирован антирейтинг управляющих компаний, сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима на круглом столе 22 марта в Самаре. "Черный список" возглавила УК "ЖКС". Кроме того, в него вошли "ПЖРП-11" (Промышленный район), МП "Жиллидер" и "Жилуниверсал".

На встрече присутствовали не довольные работой управляющих компаний жители, представители городской и районных администраций и руководители управляющих компаний.

"Мы хотим понять, насколько далеко зашло хамство некоторых управляющих компаний и каким образом необходимо выстроить свою работу с правоохранительными структурами, чтобы над теми УК, которые вредят, повесить дамоклов меч", - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин.

"Я думаю, что у нас получится найти те пути, которые позволят привлечь ответственных за безобразие к ответственности вплоть до уголовной, - подчеркнул также Вадим Нуждин. - Могу уже сейчас сказать, что есть разрыв между собираемыми УК средствами на ремонт и реализованными".

"Городская администрация работой УК недовольна, - заявил также на встрече первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. - Отмечу, что заказчиком УК является население, а население недовольно, поэтому мы должны помочь людям разобраться с проблемами с управляющими компаниями".

Владимир Василенко также заявил о существующей, на его взгляд, необходимости менять федеральное законодательство.

"Сейчас закон стоит на защите бизнеса УК, а население беззащитно перед УК, - заявил Василенко. - Людям в случае протечки кровли нужно собрать бумаги, обратиться в ГЖИ, выждать срок… а кровля течет, мебель рушится…".

На круглом столе присутствовал и директор УК "ЖКС" Евгений Пономарев. Он заявил, что у УК "ЖКС" сменилось руководство и сейчас пришлось расплачиваться с долгами. В то же время он заверил: деньги на расплату с долгами не брались из тех, что сдаются жителями на текущий ремонт. Ответа на вопрос, почему много кровель в Самаре протекает, добиться не удалось. Но Пономарев заверил, что работы ведутся, часть домов отремонтирована, другие дома ждет ремонт в теплое время года.

По итогам круглого стола был составлен протокол. Кроме того, представители ОНФ и горадминистрации пообещали держать ситуацию на контроле.