В губернии пройдет "Весенняя театралия" для детей и юношества

С 25 по 29 марта в губернии пройдет XIII областной театральный фестиваль-конкурс образовательных учреждений искусств и культуры имени народного артиста РСФСР М.Г.Лазарева "Весенняя театралия".

Организатором выступит Агентство социокультурных технологий. Цель фестиваля - приобщение детской и юношеской аудитории к русской и зарубежной классической литературе, современной драматургии, создание условий для их культурного развития и изучения театральных традиций.

Возраст участников - от 9 лет до 21 года. Выбор номинаций - по усмотрению руководителей творческих коллективов: драматический спектакль, музыкальный спектакль, литературно-музыкальная композиция, художественное слово. В рамках очного тура предусмотрены просмотры спектаклей, композиций, программ, обсуждение и творческие обмены между руководителями коллективов и членами жюри.

Среди профессиональных критериев определены художественная ценность выбранного материала, уровень актерских работ, соответствие исполнительской манеры жанру творческой работы, сценография и общая культура показа.

На первый (отборочный) тур представлено 25 спектаклей, 57 чтецов из детских школ искусств, училищ, культурно-досуговых комплексов, МКДЦ, РДК, ДК городских округов Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Жигулевск, Кинель, Чапаевск и муниципальных районов Большечерниговский, Волжский, Елховский, Кинель-Черкасский и Приволжский.

Жюри конкурса возглавит художественный руководитель Самарского молодежного драматического театра "Мастерская", заведующий кафедрой актерского искусства Самарского государственного института культуры Ирина Сидоренко. Члены жюри: директор и режиссер театра юного зрителя "Время тайн" Новокуйбышевска Андрей Юнин, заместитель директора по производственному обучению Самарского областного училища культуры и искусств Елена Богачева, заместитель директора по научно-методической работе Агентства социокультурных технологий, заслуженный работник культуры РФ Ираида Миронова и методист ведущей категории отдела художественного образования Агентства социокультурных технологий Евгений Суворов.

Второй (очный) тур просмотра конкурсных программ пройдет 25 марта в 11:00 в детской школе искусств №1 Сызрани (ул. Советская, 49); 28 марта в 10:00 в Самарском областном училище культуры и искусств (пр. Масленникова, 26); 29 марта в 10:00 в Театре юного зрителя "Время тайн" Новокуйбышевска (ул. Победы, 38).

Итоги фестиваля и награждение победителей и призеров состоится в апреле в рамках областного семинара директоров школ искусств.