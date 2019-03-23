В Самаре начался гарантийный ремонт дорог

В ночь на 22 марта рабочие подрядной организации приступили к гарантийному ремонту Волжского проспекта в Самаре, сообщает пресс-служба мэрии города.

В рамках комплексного ремонта, проведенного в 2016–2017 гг. на участке общей протяженностью 2,5 км (от ул. Вилоновская до ул. Осипенко) были выполнены следующие работы:

ремонт покрытия проезжей части на общей площади 46 163 кв.м;

ремонт газонов на общей площади 17 321 кв. м;

ремонт тротуаров на общей площади 20 300 кв. м, из них в плиточном покрытии — 13 тыс. кв. м и в асфальтобетонном покрытии — 7,3 тыс. кв. м;

замена люков инженерных коммуникаций с частичной заменой плит перекрытия — 409 шт.

В марте 2019 г. специалистами МБУ "Дорожное хозяйство" был проведен осмотр данного объекта на предмет выявления гарантийных дефектов.

В настоящий момент подрядной организацией устранены дефекты покрытия проезжей части литой асфальтобетонной смесью на общей площади 10 кв. метров. Также подрядная организация производит замену плит перекрытия на дождеприемных колодцах. Кроме того, выполняет установку люков дождеприемных колодцев на высотную отметку проезжей части.

"Гарантийный ремонт производится в ночное время суток во избежание автомобильного затора. Перед тем, как провести гарантийные работы, каждый дефект нашими специалистам анализируется и оценивается причина его возникновения. Например, в случае с плитой дождеприемного колодца предполагаем, что это — брак поставщика. Дефектную плиту мы забрали, предъявим поставщику для замены. Сейчас на участке Волжского проспекта ведется укладка асфальтобетонной смеси, данная смесь не боится осадков за счет большого количества вяжущего вещества, поэтому она менее чувствительна к влаге и не восприимчива к температурным воздействиям. Застывает смесь ориентировочно в течение 5-6 часов, к утру движение открыто", — пояснил заместитель главного инженера ООО "НПФ "XXI век" Даниил Степанов.

Подрядчик планирует завершить гарантийный ремонт участка Волжского проспекта в срок до 27 марта текущего года.

Всего на отремонтированных улицах Самары нашли 69 дефектов. Все они должны быть устранены подрядчиками за счет собственных средств. На 18 объектах гарантийный ремонт уже выполнен.