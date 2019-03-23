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Футбол Спорт

В контрольном матче "Крылья" обыграли "Сокол"

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 23 марта, на стадионе "Металлург" в рамках подготовки к матчу 21-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" ФК "Крылья Советов" провел контрольный поединок с саратовским "Соколом", сообщает пресс-служба волжан.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

В этом матче Миодраг Божович задействовал максимальное количество игроков, поменяв после первого тайма практически всю стартовую обойму.

В первом тайме в игре не было особых острых моментов, что логично сказалось на счете — 0:0 к перерыву. Во втором тайме самарцы полностью забрали инициативу и смогли забить гол. Автором точного удара стал Павел Яковлев. Самарцы имели и другие возможности для того, чтобы забить, но Антон Зиньковский и Денис Ткачук свои моменты не реализовали. Итог — победа "Крыльев" с минимальным счетом — 1:0.

После товарищеского матча "Крылья" продолжат тренироваться на "Металлурге" в обычном ежедневном режиме вплоть до матча с тульским "Арсеналом". Эта игра состоится 29 марта в 19:30 на "Самара Арене".

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