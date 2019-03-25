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Общество

В регионе выявлено 56 нарушений правил торговли на вокзалах и других объектах транспорта

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 25 марта, сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте сообщили об итогах проведенной недавно межведомственной операции "Торговля" на объектах транспортного комплекса региона, в которой кроме стражей порядка участвовали представители Роспотребнадзора, работники КбшЖД и Куйбышевской транспортной прокуратуры.

По данным полицейских, в рамках операции проведены 133 мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений в области предпринимательской деятельности. В итоге проверяющими было составлено 56 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица). В основном нарушения касались торговли продуктами питания, печатной и текстильной продукцией.

Полицейские уточняют, что санкцией данной статьи предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 500 до 2 тыс. рублей.

Дела об административных правонарушениях направлены в мировые суды для рассмотрения по подведомственности.

"Основная опасность правонарушений в области предпринимательской деятельности исходит от лиц, осуществляющих незаконную торговлю продуктами питания с пассажирами поездов дальнего следования. Так как изготовление продуктов питания, в частности домашней выпечки, хранение мороженого, конфет, осуществляется, как правило, в местах, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, употребление данных продуктов может быть опасным для здоровья граждан", — отметил начальник отделения по исполнению административного законодательства Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте майор полиции Григорий Грищенко.

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