Горожан приглашают на бесплатную пешеходную экскурсию "Самара Театральная"

Жителей и гостей областной столицы приглашают принять участие в пешеходной экскурсии "Самара Театральная" агентства нестандартных экскурсий "Город-курорт", сообщает пресс-служба горадминистрации.

Экскурсии проходят 25, 26 и 27 марта, в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00.

Участников мероприятия ждут истории о судьбах знаменитых самарских актеров, легенды о старинных театрах и погружение в прошлое города.

На экскурсии можно будет узнать об истории Театра драмы им. Максима Горького, побывать рядом с театром, прославившимся своими смелыми постановками и богемным киноклубом и узнать, какой собор стоял на месте нынешнего Театра оперы и балета.

Начало — на площади Революции у памятника Ленина, окончание — около театра "Самарская площадь" (ул. Садовая, 231).

Участие — бесплатное. Количество мест ограничено. Запись по телефону: 8-937-079-73-47 .