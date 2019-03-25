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Строительство Строительство и недвижимость

Владимир Кошелев победил в престижной номинации премии RS-AwaRdS

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В номинации "Инвестиционный климат в строительстве" убедительную победу одержал Владимир Кошелев, председатель комитета Самарской губернской думы по строительству, председатель совета директоров Корпорации "КОШЕЛЕВ".

Фото: Фото предоставлено автором

Так был оценен его вклад в достижение прогресса в снижении административных барьеров строительного рынка, снижение стоимости государственных услуг и подключения к инженерным сетям, сокращение времени прохождения необходимых в строительном секторе процедур, снижение уровня бюрократии и коррупции в строительстве.

Особо отметим, что Владимир Кошелев победил в народном голосовании. Это лишний раз подтверждает, что он пользуется не только уважением в профессиональной среде, но и является лидером общественного мнения, пользуется авторитетом среди населения Самары и Самарской области.

Напомним, что имена победителей в 13 номинациях были названы на торжественной церемонии награждения победителей в мультимедийном историческом парке "Россия — моя история".

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