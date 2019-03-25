Владимир Кошелев победил в престижной номинации премии RS-AwaRdS

В номинации "Инвестиционный климат в строительстве" убедительную победу одержал Владимир Кошелев, председатель комитета Самарской губернской думы по строительству, председатель совета директоров Корпорации "КОШЕЛЕВ".

Так был оценен его вклад в достижение прогресса в снижении административных барьеров строительного рынка, снижение стоимости государственных услуг и подключения к инженерным сетям, сокращение времени прохождения необходимых в строительном секторе процедур, снижение уровня бюрократии и коррупции в строительстве.

Особо отметим, что Владимир Кошелев победил в народном голосовании. Это лишний раз подтверждает, что он пользуется не только уважением в профессиональной среде, но и является лидером общественного мнения, пользуется авторитетом среди населения Самары и Самарской области.

Напомним, что имена победителей в 13 номинациях были названы на торжественной церемонии награждения победителей в мультимедийном историческом парке "Россия — моя история".