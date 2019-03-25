ВТБ открыл офис для детей в самарском центре "КидБург"

24 марта в Самаре в детском развлекательном центре "КидБург" в торговом центре Мега открылся офис ВТБ для детей. Отделение банка в городе профессий знакомит детей в форме игры с основами финансовой грамотности.
Детское отделение банка оснащено рабочими местами для сотрудников и зоной ожидания для клиентов, денежным хранилищем, кассами и другим оборудованием.
Интерактивная программа рассчитана на детей от 5 до 12 лет и направлена на знакомство с банковской профессией и развитие финансовой грамотности. Юные сотрудники ВТБ смогут самостоятельно управлять электронной очередью, пересчитывать банкноты в специальных машинах и определять их подлинность, общаться с клиентами и многое другое.
Как отметил руководитель ВТБ в Самарской области Максим Папков, финансовой грамотности как предмета пока нет в школьной программе, хотя деньги присутствуют в жизни школьников. "Совершенно справедливо, что у детей возникают вопросы о том, откуда берутся деньги и как ими правильно пользоваться. Ответы на эти вопросы ребятам поможет найти банк ВТБ во время посещения нашего банковского офиса в "КидБург", — подчеркнул он.
Проект "КидБург" − модель реального мира для детей от 1,5 до 14 лет. В центрах "КидБург" дети могут проверить свои способности в той или иной профессии и убедиться в собственных силах. Проект охватывает 10 городов России.