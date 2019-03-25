Апрельский месячник по благоустройству Самары включит в себя три субботника

С 1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству, который завершится к майским праздникам. Вопросы этого мероприятия обсудили на рабочем совещании горадминистрации под председательством главы города Елены Лапушкиной.

Основные работы по озеленению и благоустройству города возьмут на себя муниципальные предприятия, районные администрации и управляющие компании.

Кроме того, оказать свою помощь в наведении порядка смогут и горожане, приняв участие в общегородском субботнике.

"В период месячника планируется проведение трех субботников: 6 апреля пройдет муниципальный, 13 апреля — Гагаринский, а 20 апреля — общегородской. Во время проведения субботников во всех районах будут организованы специализированные пункты выдачи инвентаря, необходимого для уборки территорий", — доложил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Также он рассказал, что за время проведения месячника планируется очистить от зимних накоплений более 43 млн кв. м внутриквартальных территорий, 5,7 млн кв. м территорий общего пользования и 17,6 млн кв. м автодорог.

Кроме того, будет организована работа по восстановлению и покраске дорожных знаков и ограждений, световых опор, мусорных контейнеров, малых архитектурных форм и остановочных павильонов, нанесению дорожной разметки, помывке улиц и озеленению территорий.

"Особое внимание будет уделено подготовке фонтанов к новому летнему сезону. Специалисты муниципального предприятия "Спецремстройзеленхоз" проведут обследование фонтанов, находящихся на обслуживании, после чего проведут пробный запуск. Планируется, что он состоится 20 апреля в ходе проведения общегородского субботника. В постоянном режиме городские фонтаны заработают с 1 мая", — добавил руководитель департамента.

Обсуждая план проведения месячника по благоустройству, глава Самары Елена Лапушкина поручила Олегу Ивахину включить в перечень обязательных работ восстановление тех участков улично-дорожной сети и объектов городского хозяйства, на которых были выявлены дефекты.

"Начать месячник по благоустройству необходимо с обследования городских территорий и определения тех участков, которые нуждаются в восстановлении. В первую очередь это касается общественных пространств и дорог, отремонтированных за последние годы и находящихся на гарантийном обслуживании у подрядных организаций. Речь идет в том числе о 4-й очереди набережной и бульваре Челюскинцев", — подчеркнула она.