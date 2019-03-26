В Самаре жители многоквартирного дома живут без газа, отопления и с частично рухнувшей крышей

В Самаре жители многоквартирного дома живут без газа, отопления и с частично рухнувшей под тяжестью снега кровлей. Об этом progorodsamara.ru рассказала 34-летняя Мария Князева, чей отец проживает в аварийном доме.

Крыша двухэтажного кирпичного дома № 108 по ул. Южный проезд обрушилась 28 февраля. Как рассказал глава Советского района Вадим Бородин, дом был построен в 1950 г., произошло обрушение 20% крыши. Угрозы для жизни и здоровья жителей нет, эвакуация не проводилась. Накрыть пострадавший участок кровли по временной схеме должна была управляющая компания ООО ЭСКО "Энергокомплекс". Также, по словам чиновника, свет, газ и отопление в доме есть. В число аварийных он не входит.

Однако жители данного дома, а постоянно там проживает около 10 семей, опровергают слова главы района и говорят, что ни газа, ни отопления в их квартирах нет.

"Вот уже несколько лет мой отец вынужден проживать в доме, который вот-вот рухнет. Три года назад нам отрезали газ, за который мы платим до сих пор. Все пользовались электрическими плитками. Потом взорвались трубы отопления, которые находятся на крыше. ООО ЭСКО "Энергокомплекс" перекрыли стояки центрального отопления. Жители двух подъездов стали жить без отопления. Но квитки на оплату приходят, — рассказала изданию Мария. — Пару лет назад сильно начала течь крыша. Жильцы верхнего этажа съехали. Полы, стены на втором этаже прогнили. Начались проблемы с электричеством. "Ниагара", грибок, ужасный запах. Сейчас крышу поставят, дом сложится. В стенах уже такие дырки, что можно просунуть руку по локоть, и она окажется на улице".

12-летний сын Марии раньше постоянно приходил, чтобы навестить дедушку. Но сейчас сам пенсионер против, чтобы к нему кто-то приходил. "Мало ли, вдруг дом развалится, и стены, потолок рухнут на ребенка", — говорит он. Но сам Александр Литвинов покидать родные стены не собирается, ждет, когда власти обратят внимание и как-то решат данную проблему. И вот буквально на днях пенсионер сообщил, что рано утром у него рухнул потолок.

"Прямо на голову все упало. Если так дальше на нас никто не обратит внимание, то схороним кого-нибудь. Палкой по стене стукнуть — все рассыпется. Те, кто крышу ремонтирует, пришли и сказали, что трогать ничего не будут, мол, не хотят, чтобы по их вине все развалилось. А под домом бункер глубиной 2,5 метра. Мы боимся туда провалиться", — возмущается Мария.

Также собеседница издания рассказала, что в соседних четырех домах аналогичная ситуация. А 10 лет назад один из соседних домов, также 50-х годов постройки, рухнул и под обломками погибла пожилая женщина. Она одна оставалась там, не хотела съезжать, да и некуда было.

Как удалось узнать progorodsamara.ru, капремонт крыши дома № 108 по Южному проезду запланировали на 2025 г., а ремонт фасада — на 2045 год.