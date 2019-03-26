Самарские ТСЖ задолжали за тепло и горячую воду более 600 млн рублей

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" составил антирейтинг из 10 злостных неплательщиков за тепло и горячую воду среди городских ТСЖ, сообщает пресс-служба компании.

По данным на начало марта, товарищества собственников жилья Самары недоплатили энергетикам порядка 600 млн руб., из них просроченная задолженность за предыдущие периоды составила свыше 344,5 млн рублей.

Возглавило список ТСЖ "Кировское-2", чей отрицательный баланс превысил 16 млн рублей. На втором месте антирейтинга ТСЖ "Никитинское 2" с долгом 8,7 млн рублей. "Бронза" у ТСЖ "Генеральское", задолжавшего сетевикам 5,2 млн рублей. Также в списке самых злостных неплательщиков фигурируют ТСЖ "Волга", ТСЖ "Съездовская", ТСЖ "Мир", ТСЖ "Поляна" — каждое из них должно "Т Плюс" свыше 4 млн рублей. Более 3 млн долгов накопили ТСЖ "Кирова, 309", ТСЖ "Советский № 66" и ТСЖ "ТСЖ Можайское". НП "Развитие ЖСК Старый город" должно 2,9 млн рублей.

Эти организации не рассчитывались с энергетиками от года до трех лет. По каждому фигуранту "черного" списка Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" подготовил исковые заявления о банкротстве. В дальнейшем, согласно ст. 135 Жилищного кодекса РФ, председатели ТСЖ будут привлечены к субсидиарной ответственности, с последующим арестом и передачей на реализацию их имущества еще до вынесения судебного решения. Среди причин низкой финансовой дисциплины у ТСЖ энергетики отмечают проблемы со сборами средств от собственников жилья за услуги ЖКХ, полученную "в наследство" задолженность от застройщика в новых домах, а также нецелевое использование средств ТСЖ. Каждый фактор должен регулироваться своевременно и не может служить оправданием. При отсутствии платежей свыше двух месяцев энергетики вынуждены прибегать к санкциям.

"В борьбе с должниками мы используют все законные меры. Ежемесячно компания направляет в суды исковые заявления, передает сведения о нарушении платежной дисциплины в региональное ГЖИ, и правоохранительные органы. Кроме того, для снижения темпов прироста задолженности со стороны операторов ЖКХ, УК и ТСЖ Самарский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" переходит на прямые расчеты с населением", — отметил директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ плюс" Юрий Рябов. Он также подчеркнул, что собственники квартир должны понимать, что деятельность их ТСЖ необходимо постоянно контролировать, и не отпускать ситуацию на самотек.