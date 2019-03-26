16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Матч "Крыльев Советов" с "Арсеналом" рассудит Алексей Матюнин Полузащитник "Крыльев Советов" Джано Ананидзе спас жизнь игроку сборной Швейцарии В контрольном матче "Крылья" обыграли "Сокол" "Крыльям Советов" запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед Андреем Тихоновым "Крылья Советов" обыграли "Анжи" - 2:0

Футбол Спорт

Матч "Крыльев Советов" с "Арсеналом" рассудит Алексей Матюнин

МОСКВА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между "Крыльями Советов" и тульским "Арсеналом" рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным, сообщает РФС.

На поле ему помогут ассистенты Антон Аверьянов и Андрей Глот; резервный судья — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Французов.

Ранее Алексей Матюнин судил 12 игр с участием "Крыльев Советов". Из них выиграть самарцам удалось лишь одну. Восемь раз волжане проиграли и трижды сыграли вничью.

Напомним, матч "Крылья Советов" — "Арсенал" пройдет в пятницу, 29 марта, на "Самара Арене".

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31