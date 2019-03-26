Матч "Крыльев Советов" с "Арсеналом" рассудит Алексей Матюнин

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между "Крыльями Советов" и тульским "Арсеналом" рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным, сообщает РФС.

На поле ему помогут ассистенты Антон Аверьянов и Андрей Глот; резервный судья — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Французов.

Ранее Алексей Матюнин судил 12 игр с участием "Крыльев Советов". Из них выиграть самарцам удалось лишь одну. Восемь раз волжане проиграли и трижды сыграли вничью.

Напомним, матч "Крылья Советов" — "Арсенал" пройдет в пятницу, 29 марта, на "Самара Арене".