На доме ул. Самарской открыта мемориальная доска Герою Советского Союза Ивану Кузнецову

Накануне Дня войск национальной гвардии Российской Федерации в Самаре состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Герою Советского Союза Ивану Лазаревичу Кузнецову., сообщила пресс-служба УФСВНГ по области.

Доска установлена на доме № 188 по ул. Самарской, в котором в послевоенные годы проживал заслуженный ветеран Великой Отечественной войны и войск правопорядка.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Хинштейн, начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко, представители органов законодательной и исполнительной власти, силовых структур Самарской области, военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии, ветераны, педагоги и воспитанники кадетских школ.

Приветственное слово участникам церемонии направил директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.

Директор Росгвардии отметил, что личный состав ведомства свято хранит память о героях Великой Отечественной войны и гордится тем, что более 300 военнослужащих и воспитанников войск правопорядка были удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

"Именно такие люди, как Иван Лазаревич Кузнецов, служат примером истинного патриотизма и доблести для сегодняшнего поколения военнослужащих и сотрудников Росгвардии", — говорится в приветственном слове.

Генерал армии Виктор Золотов поблагодарил инициаторов установки мемориальной доски и выразил уверенность, что это событие внесет свой весомый вклад в дело увековечивания подвигов героев Отечества.

Выступая перед участниками церемонии, Александр Хинштейн подчеркнул, что работа по увековечиванию памяти героев будет продолжена.

"Это нужно не мертвым, это нужно живым. Для того, чтобы новое поколение мальчишек и девчонок, тех, кому заступать нам на смену, знали и помнили, что в нашем городе жили такие замечательные герои как майор Кузнецов. Мы будем делать все для того, чтобы нынешнее поколение было достойно памяти своих предков", — сказал Александр Хинштейн. Он также поздравил военнослужащих и сотрудников Росгвардии с наступающим праздником, пожелал им успехов и мирного неба.

Почетного права открыть мемориальную доску были удостоены воспитанник Самарского кадетского корпуса МВД России Никита Ивакин и учащаяся школы № 95 им. Героя России Евгения Золотухина Мария Рябова.