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Депутаты губдумы урезали себе время для выступлений

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 марта, депутаты Самарской губернской думы проголосовали за изменение ее регламента, сократив время на выступления парламентариев и докладчиков.

Поправки были предложены регламентной группой, возглавляемой депутатом Дмитрием Литвиновым "на основании практики работы" областного парламента.

Они предусматривают уменьшение времени для докладов с 30 до 15 минут, для содокладов — с 20 до 10 минут, для выступления в прениях — с пяти до двух минут. При этом предлагалось увеличить время для выступления по мотивам голосования с одной до трех минут.

Также была предусмотрена новая форма выступления — вопрос, ограниченный одной минутой.

Необходимость изменений мотивировалась "обеспечением гарантий депутатов на участие в заседании думы" и "повышением эффективности использования времени на заседаниях думы".

Снять этот вопрос с повестки в самом начале заседания думы попытался вице-спикер, лидер фракции ЛДПР Александр Степанов. Он назвал его деструктивным и ведущим "к разжиганию межпартийной розни".

"Мы все равно будем задавать свои вопросы, но в менее дружественной форме. Кто-то с мегафоном в руках, кто-то будет просить других депутатов зачитывать его речь, кто-то будет использовать в этих целях время для содокладов по законопроектам", — заявил он.

Степанова поддержал Михаил Матвеев отметивший, что изменения приведут к напряженности.

В итоге новый регламент все-таки был вынесен на голосование. Его поддержали 30 депутатов, девять высказались против, еще два воздержались.

После голосования Александр Степанов призвал депутатов от оппозиционных партий "сплотиться" и создать надфракционную группу.

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