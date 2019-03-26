Мест для массовых акций в Самарской области станет меньше

Во вторник, 26 марта, депутаты Самарской губернской думы сразу в двух чтениях проголосовали за ужесточение ограничений при проведении публичных мероприятий вблизи общеобразовательных учреждений.

Теперь проведение митингов и прочих согласованных акций запрещено не только вблизи дошкольных и общеобразовательных учреждений, но около профессиональных образовательных организаций и зданий, занимаемых организациями, которые предоставляют услуги допобразования. Расстояние до всех этих объектов в случае проведения публичной акции не должно быть меньше 150 метров.

С такой законодательной инициативой в губдуму вышла областная Общественная палата.

"Инициаторы считают, что действующие законодательство должно быть усовершенствовано с точки зрения именно интересов несовершеннолетних. Цель — обеспечить баланс права на образование и права на проведение собраний", — заметил член палаты Виктор Полянский.

В ответ на вопрос о том, имело ли место нарушение прав несовершеннолетних во время проведения массовых мероприятий и когда это было, Полянский ответил, что "к счастью, таких нарушений не было" и подчеркнул: "Смысл нашего закона именно в превентивном его характере".

Лидер реготделения КПРФ, депутат Алексей Лескин, в свою очередь, заметил: "А как же тогда понимать, что продажа табачной и алкогольной продукции от учебных заведений разрешена в 50-100 метрах? Получается, митинги и шествия страшнее чем табак и алкоголь?".

На это Виктор Полянский парировал, что он бы выступил за увеличение минимального расстояния от школ до магазинов, торгующих табаком и алкоголем, и до 150, и до 200, и до 300 метров.

Лескин напомнил, что в сентябре в Самарской области будут выборы, перед которыми состоится досрочное голосование. "Голосование будет проходить в учебных заведениях. Значит, посторонние лица в течение 10 дней будут приходить в школу. Может быть, тогда и УИКи стоит вынести из образовательных учреждений?"

Полянский в ответ заметил, что досрочное голосование носит точечный, а не массовый характер, и в это время за посещением образовательных учреждений вводится повышенный режим контроля.

На рассмотрение депутатов был внесен альтернативный законопроект, инициатором которого выступил депутат Михаил Матвеев. Он предложил снять запрет на проведение публичных мероприятиях ближе, чем в 150 м от образовательных учреждений.

"Абсолютное большинство публичных мероприятий в форме собраний, митингов, шествий и демонстраций проводятся организаторами в выходные и праздничные дни, когда дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации не работают", — написал он в пояснительной записке к законопроекту.

При этом, как подчеркивает Михаил Матвеев, складывается "абсурдное положение", когда, например, в дни государственных праздников (1 и 9 мая, 4 ноября и др.) мимо не функционирующих зданий детсадов и школ невозможно провести демонстрацию или шествие. Подпадают под запрет, по его словам, и большинство площадей.

"Здесь говорилось, что есть масса возможностей проводить мероприятия. Но это не так. Уже сейчас их проводить нельзя почти нигде", — подчеркнул Матвеев.

Однако, как сообщил на заседании думы председатель комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Юрий Шевцов, положительные заключения от уполномоченного по правам человека в Самарской области, ГУ МВД по региону, правительства региона и органов МСУ получила законодательная инициатива Общественной палаты. На законопроект Михаила Матвеева органы МСУ, по словам Юрия Шевцова, представили 25 отрицательных мнений и три — о поддержке.

В итоге законодательную инициативу общественной палаты поддержало и большинство депутатов. Законопроект Михаила Матвеева был отклонен.

Крайне негативно о принятии такого решения отозвались депутаты Алексей Краснов и Александр Степанов.

Так, Степанов заявил, что депутаты не оставят этот вопрос и выйдут с новыми законопроектами, а также добавил, что в таком случае необходимо разработать карту мест, где можно устраивать акции. "Ведь если закрыли все понятные площадки для выступления народа, он будет выступать там, где нельзя. Поэтому дайте людям возможность выступать в законном порядке", — подчеркнул он.

"То, что сейчас происходит, это не просто закрывание клапанов, как Михаил Николаевич (Матвеев — прим. ВН) сказал. Это очень опасное явление, когда одна часть общества нищает, реальные доходы населения падают, а другая часть общества пытается игнорировать это явление. Они думают, что обладают какими-то инструментами, чтобы удержать ситуацию под контролем. Некоторые люди начинают впадать в верноподданический кураж", - заявил Алексей Краснов.