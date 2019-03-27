В Самаре заделали ямы на половине городских дорог

В настоящее время ямочный ремонт выполнен в разных районах Самары уже более чем наполовину: на площади 6,2 тыс. кв. м от запланированных 11 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба мэрии города.

Производительность — 350 кв. м в сутки. Чтобы не создавать заторов, наибольший объем включается в график в ночную смену. Используется три кохера, в которых литой асфальтобетон доставляется к месту проведения ремонта. Установка позволяет поддерживать нужный тепловой режим смеси и ее однородность за счет постоянного перемешивания. Качество заводской смеси перед укладкой контролируется.

Так, в ночь на 26 и 27 марта марта дефекты дорожного покрытия устраняли на бульваре Ивана Финютина в микрорайоне Крутые Ключи. Накануне в дневную смену рабочие МП "Благоустройство" трудились и на ул. Маршала Устинова.

"Ям здесь много, их параметры значительны: бывает, что 1-3 метра в длину или ширину, глубина — до 5 сантиметров. Поэтому приходится вырубать карты большого размера. Потом выполняем очистку, продувку и заливку литого асфальтобетона. Так что на работы уходит не 15-20 минут, как при площади ремонта, к примеру, в 1 кв. м, а даже несколько часов. Движение по участку после застывания смеси открывается примерно в течение 40 минут", — пояснил мастер участка ДРСУ МП г. о. Самара "Благоустройство" Алексей Орлов.

По словам заместителя руководителя Управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктора Ненашева, участки, переданные муниципалитету, находятся в очень плохом состоянии. Сейчас возможно проводить только аварийно-ямочный ремонт. В том числе бригады возьмут в работу и ул. Мира. А с началом дорожно-строительного сезона планируется ремонт уже горячим асфальтобетоном в рамках содержания дорог.

Поскольку снежный покров сходит медленно, а вода на проезжей части повышает интенсивность разрушения существующих дефектов, количество обращений относительно необходимости проведения ямочного ремонта на тех или иных участках дорог увеличилось.

"В связи с этим рассматривается возможность скорректировать первоначальный план и до конца апреля увеличить площадь ремонта в полтора-два раза", — добавил Виктор Ненашев.