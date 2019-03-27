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Транспорт Транспорт и связь

Для Самарско-Тольяттинской агломерации будет создана единая маршрутная сеть

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил региональному министерству транспорта и автомобильных дорог подготовить предложения по оптимизации сети межмуниципальных и муниципальных маршрутов, регулярных перевозок населения агломерации, создав единую маршрутную сеть. Это поручение он озвучил в рамках своего послания к депутатам и жителям области.

В целом глава региона высоко оценил наличие в регионе агломерации, но заметил: "Сегодня развитие агломерации порождает очень серьезные диспропорции, которые требуют государственного регулирования, серьезных вложений в инфраструктуру".

По мнению Дмитрия Азарова, сейчас требуется принятие конкретных решений по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации, в числе которых создание единой взаимодополняющей социальной инфраструктуры, единого рынка труда, внятных прозрачных компенсационных механизмов для местных бюджетов, несущих дополнительные нагрузки либо теряющих доходные источники, единой транспортной системы, позволяющей использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно.

"Исходя из этих задач, правительству поручаю к 1 сентября текущего года внести предложения по управлению агломерацией, согласовав их с органами местного самоуправления территорий, входящих в агломерацию. От многолетних разговоров нужно переходить к конкретным делам. Система управления агломерацией должна быть выстроена", — подытожил Дмитрий Азаров.

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