В Приволжском райсуде проведут служебную проверку по делу об избиении начальника охотхозяйства

В Самарском областном суде 26 марта рассматривали апелляционные жалобы на приговор Приволжского райсуда в отношении трех местных жителей, признанных виновными в нападении на работников местного охотхозяйства.

Согласно решению суда первой инстанции, летом 2017 г. под вечер начальник охотхозяйства "Солнечное" Сергей Малкин заметил автомобиль ВАЗ-2121, который двигался по грунтовой дороге на подведомственной ему территории. Мужчина заподозрил, что некие граждане занимаются браконьерством, и позвонил сыну, чтобы тот, прихватив охотинспектора, приехал на подмогу.

Сын, работающий в ООО "Волжская охота", с инспектором Корюкиным приехал на квадроцикле со служебной видеокамерой и карабином "Сайга". Все вместе они преследовали бежевую "Ниву", которая уходила в сторону с. Заволжье.

Там около одного из домов машина остановилась, из нее вышли 33-летний Владимир Власов с 32-летним приятелем Иваном Елисеевым. Мужчины направились к транспорту преследователей с претензиями из-за того, что во время гонки те несколько раз сталкивались с "Нивой", чем причинили ущерб.

По словам Власова и Елисеева, преследователи, держа в руках оружие, стали оскорблять их, используя нецензурную лексику. Вышедшего из своего УАЗа Малкина — старшего Власов ударил кулаком по голове, отчего тот упал на землю. Поверженного соперника Власов еще и попинал ногами, отчего у мужчины случился перелом девяти ребер справа и слева. Малкин перестал дышать и начал синеть. В результате конфликт закончился тем, что все, перепугавшись, стали оживлять избитого и вызывать "скорую помощь".

На разбирательстве в районном суде Власов вину признал частично и раскаялся. Елисеев же категорически отрицал, что бил Малкина.

Потерпевший несколько месяцев пролежал в больнице, не приходя в сознание, врачи диагностировали у него субахарноидальное кровоизлияние в головной мозг. Теперь Сергей Малкин жалуется на потерю памяти. Тем не менее именно его показания легли в основу обвинения Елисеева в причинении ему тяжкого вреда здоровью.

Как заявил Евгений Малкин полиции на месте происшествия, его отца избивал Власов. Во время предварительного следствия Малкин — младший уже обвинял в этом и Елисеева, якобы тот ударил отца в лицо. Однако после ознакомления с результатами медицинской экспертизы Евгений изменил и эти показания.

Защита настаивает, что, будучи левшой, Елисеев не мог причинить потерпевшему травму левой части головы.

Кроме этого, Елисееву и его попутчику Куликову вменили разбойное нападение на Малкина — младшего с целью хищения видеокамеры. Но адвокат Василий Колмычков считает, что эпизод с видеокамерой следует квалифицировать как самоуправство. Федеральный же судья Роман Саморенков переквалифицировав разбой на грабеж, приговорил Елисеева к трем с половиной годам лишения свободы, Власова — к трем годам и четырем месяцам, а Куликова — к трем годам условно.

Апелляционная коллегия приняла решение вернуть уголовное дело в районный суд для служебной проверки по поводу грубого нарушения процессуального порядка, указанного защитой.