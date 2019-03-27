На самарский "Волгатеплоснаб" заведено дело из-за бездействия

Самарское ООО "Волгатеплоснаб" уклонялось от исполнения Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, сообщает пресс-служба ФАС. Ведомство выявило признаки ограничения конкуренции в бездействии данной компании.

Данный факт был выявлен после обращения ООО "Комфорт Дом". Согласно ему, должностное лицо "Волгатеплоснаба", которое имеет статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), обязано уведомить федеральный орган исполнительной власти о фактах, являющихся основанием для утраты такого статуса.

Однако ответчик не уведомил Минэнерго России о том, что утратило право владения источником тепловой энергии.



В бездействии "Волгатеплоснаба" содержатся признаки нарушения Закона о защите конкуренции, которые выражаются в ограничении возможности других теплоснабжающих организаций заключать договоры с потребителями тепловой энергии.

"Первое рассмотрение дела назначено на 22 апреля 2019 года. Стоит предостеречь единые теплоснабжающие организации от нарушения законодательства. В случае неоднократных правонарушений компании будут лишены статуса ЕТО", — сообщил начальник Управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России Алексей Матюхин.