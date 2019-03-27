16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти хотят привлечь к озеленению улиц предприятия города Шесть промпредприятий в 2019 г. начнут модернизацию своих очистных сооружений Рекультивация территории завода "Фосфор" в Тольятти не вошла в нацпрограмму На уборку незаконных свалок в Тольятти требуется 63 млн рублей Один день без дождя: последняя неделя марта будет мокрой

Экология Общество

Самарских школьников приглашают принять участие в конкурсе "Школьный экодвор"

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати

Учителей и школьников Самарской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе "Школьный экодвор" и провести в своих школах праздники "Экодвор", направленные на развитие раздельного сбора мусора и культуры грамотного обращения с отходами, сообщаю организаторы мероприятия.

Конкурс продлится до 25 мая.

Для участия в конкурсе представителям школьной администрации либо учителям необходимо зарегистрироваться на сайте www.школьныйэкодвор.рф и провести праздник "Экодвор" на территории своей школы. После регистрации участники получат все необходимые инструкции по организации праздника и необходимые методические материалы.

В рамках праздника организуется мобильный пункт приема вторсырья, и все собранные отходы (бумага, стекло, металл, пластик) отправляются на последующую переработку. Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на вовлечение участников в практику раздельного сбора и сокращение количества мусора. Среди них: обмен вещами и книгами, творческие мастер-классы по второй жизни вещей, игры, викторины, квесты и другие активности, посвященные грамотному обращению с отходами. Для участия в празднике школам рекомендуется пригласить родителей и местных жителей.

На конкурс принимаются отчеты о проведенном празднике с фотографиями,  видеороликами и информацией о достигнутых результатах (количество участников, количество собранного вторсырья, проведенные активности и др.).

Школа-победитель конкурса в Самарской области получит в качестве приза контейнеры для раздельного сбора отходов, а учитель-организатор праздника "Экодвор" — именной диплом.

Первая волна конкурса проводилась осенью 2018 года. Его участниками стали учителя и ученики 125 школ из 52 регионов России. В результате в переработку было отправлено более 120 т вторсырья. 32 школы были награждены подарками и контейнерами для раздельного сбора отходов.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31