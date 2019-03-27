Самарских школьников приглашают принять участие в конкурсе "Школьный экодвор"

Учителей и школьников Самарской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе "Школьный экодвор" и провести в своих школах праздники "Экодвор", направленные на развитие раздельного сбора мусора и культуры грамотного обращения с отходами, сообщаю организаторы мероприятия.

Конкурс продлится до 25 мая.

Для участия в конкурсе представителям школьной администрации либо учителям необходимо зарегистрироваться на сайте www.школьныйэкодвор.рф и провести праздник "Экодвор" на территории своей школы. После регистрации участники получат все необходимые инструкции по организации праздника и необходимые методические материалы.

В рамках праздника организуется мобильный пункт приема вторсырья, и все собранные отходы (бумага, стекло, металл, пластик) отправляются на последующую переработку. Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на вовлечение участников в практику раздельного сбора и сокращение количества мусора. Среди них: обмен вещами и книгами, творческие мастер-классы по второй жизни вещей, игры, викторины, квесты и другие активности, посвященные грамотному обращению с отходами. Для участия в празднике школам рекомендуется пригласить родителей и местных жителей.

На конкурс принимаются отчеты о проведенном празднике с фотографиями, видеороликами и информацией о достигнутых результатах (количество участников, количество собранного вторсырья, проведенные активности и др.).

Школа-победитель конкурса в Самарской области получит в качестве приза контейнеры для раздельного сбора отходов, а учитель-организатор праздника "Экодвор" — именной диплом.