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Общество

На форуме "Память о прошлом - 2019" обсуждались вопросы психологии изобретательского творчества

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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26 марта состоялось торжественное открытие VIII историко-архивного форума "Память о прошлом - 2019", посвященного 100-летию со дня принятия Декрета "Об изобретениях". Форум организован Российским государственным архивом в Самаре при участии Самарского регионального отделения ООО "Союз машиностроителей России" и ООО "Средневолжская газовая компания".

На форуме обсуждаются темы: "Изобретательство: история и современность"; "Психология изобретательства: работа или творчество?"; "Литература и искусство как средство популяризации изобретательства".

С приветствием от участникам форума от "Союза машиностроителей России" и "Средневолжской газовой компании" обратился председатель правления "СВГК" Иван Аветисян, рассказавший об изобретательских традициях самарских газовиков. В частности, именно в Самарской области отрабатывались методы электрохимической защиты газопроводов и использования полипропиленовых труб для газотранспортировки.

В числе выступлений форума прозвучали не только сообщения по новым технологиям сохранения архивных документов, вопросам развития изобретательского образования, но и доклады на исторические темы, связанные с историей отечественной промышленности и инженерии.

Большой интерес вызвал доклад "Заводы и конструкторы г. Куйбышева 1950 –1970 гг. в документах ЦРУ", подготовленный доктором исторических наук, профессором кафедры всеобщей истории Самарского государственного социально-педагогического университета Сергеем Буранком.

Форум "Память о прошлом - 2019" продолжит свою работу до 29 марта.

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