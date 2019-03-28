Театр оперы и балета покажет концерт памяти Никиты Долгушина

Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) 29 марта, в 18:30, посвятит концерт памяти Никиты Долгушина, танцовщика и хореографа, который почти 10 лет был главным балетмейстером театра.

Никита Долгушин родился в Ленинграде, пережил блокаду, против воли родителей поступил в балетное училище и стал звездой сначала в Кировском (Мариинском) театре, а затем и в масштабах страны. С ним танцевала и высоко его ценила Алла Шелест, для него ставили спектакли Леонид Якобсон и Юрий Григорович.

Дебютировав как балетмейстер еще в 1964 г., Никита Долгушин прославился и как создатель оригинальных современных произведений, и как реставратор забытых старинных балетов.

В 1997–2006 гг. он возглавлял балетную труппу Самарского академического театра оперы и балета и выпустил спектакли: "Дон Кихот", "Эсмеральда", "Спящая красавица". Его "Кармен-сюита", в которой танцевала действующая солистка САТОБ Анастасия Тетченко, удостоилась похвалы Майи Плисецкой — исполнительницы первой версии этого балета.

Никита Долгушин был еще и художником-оформителем многих своих постановок. Кроме того, он много лет посвятил преподаванию в Санкт-Петербургской консерватории и был педагогом-репетитором в Михайловском театре. Среди артистов, которых он обучал, — Фарух Рузиматов и Ирина Перрен.

В программу концерта войдет балет "Павильон Армиды" — восстановленная постановка, выпущенная им в самарском театре в 1998 г., а также номера из балетов, реставрацией которых он занимался, и номера в авторской хореографии Никиты Долгушина, включая фрагменты из "Кармен-сюиты".

За час до концерта, в 17:30, в Колонном зале театра для зрителей начнется лекция петербургского балетоведа Ольги Розановой, лично знавшей Никиту Долгушина и изучавшей его творчество.