Мемориальная стена на пл. Славы требует ремонта на 1 млн рублей

Объявлен аукцион по поиску компании, которая отремонтирует мемориальную стену на площади Славы, расположенной в границах Волжского проспекта, ул. Маяковского, ул. Молодогвардейская, сообщается на госзакупках.

Победитель торгов должен будет разобрать 100 кв. м облицовки стен из гранитных плит, отдельными местами отремонтировать кирпичную кладку стен и устроить вентилируемые фасады с облицовкой плитами из керамогранита.

Ремонт мемориала "Гордость, честь и слава Самарской области" должны быть выполнены не позднее 30 апреля.

Начальная цена торгов составит 1,3 млн рублей.

Заказчик — ГКУ "Служба эксплуатации зданий и сооружений".

Напомним, в прошлом году проходил общественный опрос по судьбе этого мемориального комплекса. Большинство проголосовавших — 72% — высказались за то, что мемориал надо изменить, вернув вид на Волгу с площади Славы.