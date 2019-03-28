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Образование Общество

Самарские команды победили в трех номинациях на фестивале PROFEST

МОСКВА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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20-23 марта в Москве состоялся XI Всероссийский технологический фестиваль PROFEST. От Самарской области в нем приняли участие победители отборочного этапа Всероссийских соревнований "РобоФест-Приволжье", которые прошли в начале декабря 2018 года в Самаре.

На фестиваль ежегодно собираются лучшие участники научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные разработки. Этот год не стал исключением, борьба разгорелась серьезная.

По итогам соревнований самарские ребята заняли первые места в трех номинациях:
— номинация "EcoNet 18+" — команда Limbus (СНИУ им. С. П. Королева);
— номинация "ИКаР-КЛАССИК" — команда Черно-Белый Космо-Кот (МБУ ДО "ЦДТ "Ирбис" г. о. Самара);
— номинация "РОБОSkАРТ" — команда К/С (МБОУ Школа № 50 г. о. Самара, ЦДТ "Радуга успеха").

Вторые места достались команде "Самарская артель "Бетра и Митрофанов" (Детский сад № 164 "Весточка" Автономной некоммерческой организации дошкольного образования "Планета детства "Лада") в номинации "ИкаРенок. Инженерная книга"; команде "Черно-Белый Космо-Кот" (МБУ ДО "ЦДТ "Ирбис" г. о. Самара) в номинации "ИКаРКЛАССИК", команде "Самара-1" (СНИУ им. С. П. Королева) в номинации "Промышленная автоматизация 2019".

Третье место заняли:
 — команда "Электрон" (ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево) в номинации "РобоКарусель Игра";
— команда "Черно-Белый Космо-Кот" (МБУ ДО "ЦДТ "Ирбис" г. о. Самара) в номинации "ИКаР-КЛАССИК";
— команда "Самара-2" (СНИУ им. С. П. Королева) в номинации "Промышленная автоматизация 2019";
— команда "Лунтики" (МБОУ Школа № 50 г. о. Самара, ЦДТ "Радуга успеха") в номинации "РОБОSkАРТ".

Самарские ребята ежегодно принимают самое активное участие во всевозможных соревнованиях робототехнического направления, программирования.  Этому способствует комплексный подход в вопросах поддержки одаренных детей. По ряду направлений регион занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе.

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