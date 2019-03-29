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Футбол Спорт

"Крылья Советов" рассчитаются с Андреем Тихоновым в начале апреля

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Крылья Советов" выплатят компенсацию за расторжение контракта бывшему главному тренеру команды Андрею Тихонову в начале апреля, сообщает news.sportbox.ru со ссылкой на гендиректора клуба Виталия Шашкова.

"Мы выплатим долг в установленные палатой по решению споров сроки, примерно 2–3 апреля", — сказал Шашков.

Напомним, что палата Российского футбольного союза по разрешению споров запретила самарскому клубу регистрировать новых игроков из-за долгов перед Тихоновым.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на директора "Крыльев Советов" Виталия Шашкова сообщал, что компенсация Андрею Тихонову будет выплачена до конца марта.

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