16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В историческом парке проведут инклюзивный фестиваль "#ЛюдиКакЛюди" В Самаре разрабатывают единую туристическую карту гостя В Рубежном установлен карантин по бешенству Самарский пенсионер четвертый год живет "замурованным" в собственном доме В Самарской области перекрыт абсолютный суточный максимум осадков

Общество

В историческом парке проведут инклюзивный фестиваль "#ЛюдиКакЛюди"

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати

Во вторник, 2 апреля, в мультимедийном историческом парке "Россия — моя история" пройдет инклюзивный фестиваль "#ЛюдиКакЛюди". Событие приурочено к Всемирному дню распространения информации об аутизме, учрежденного ООН.

Цель фестиваля — не только информирование о проблеме аутизма, но и поддержка и включение в социальную среду людей с расстройством аутистического спектра и их семей, помощь обществу в понимании и принятии "особенных" детей и взрослых.

Впервые в Самаре действует региональная площадка фестиваля — мультимедийный исторический парк "Россия — моя история". Организатором Самарской площадки выступает региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ).

В пространстве фестиваля будет интересно не только "особенным" гостям. В программу мероприятия включены: адаптивный показ тематических мультипликационных фильмов, которые расскажут ребятам и взрослым в доступной форме, что такое аутизм и почему случаются с людьми разные странные вещи, помогут понять, кто такие люди с аутизмом и почему быть особенным — это нормально; инклюзивный музыкальный концерт, а также Вы сможете посетить адаптивную историческую экскурсию по интерактивным залам музея.

Организаторы регионального фестиваля: Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Самарской области. Партнеры: Мультимедийный исторический парк "Россия — моя история", БФ "Евита", АНО "Самарский центр развития добровольчества".

Сайт фестиваля: 2апреля.рф

Дата и время проведения: 2 апреля 2019 г., 15:00–17:00, сбор гостей 14:3 ТК "Гудок", 3 этаж.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

На Волге у Самары начался ледоход

На Волге у Самары начался ледоход

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31