В историческом парке проведут инклюзивный фестиваль "#ЛюдиКакЛюди"

Во вторник, 2 апреля, в мультимедийном историческом парке "Россия — моя история" пройдет инклюзивный фестиваль "#ЛюдиКакЛюди". Событие приурочено к Всемирному дню распространения информации об аутизме, учрежденного ООН.

Цель фестиваля — не только информирование о проблеме аутизма, но и поддержка и включение в социальную среду людей с расстройством аутистического спектра и их семей, помощь обществу в понимании и принятии "особенных" детей и взрослых.

Впервые в Самаре действует региональная площадка фестиваля — мультимедийный исторический парк "Россия — моя история". Организатором Самарской площадки выступает региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ).

В пространстве фестиваля будет интересно не только "особенным" гостям. В программу мероприятия включены: адаптивный показ тематических мультипликационных фильмов, которые расскажут ребятам и взрослым в доступной форме, что такое аутизм и почему случаются с людьми разные странные вещи, помогут понять, кто такие люди с аутизмом и почему быть особенным — это нормально; инклюзивный музыкальный концерт, а также Вы сможете посетить адаптивную историческую экскурсию по интерактивным залам музея.

Организаторы регионального фестиваля: Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Самарской области. Партнеры: Мультимедийный исторический парк "Россия — моя история", БФ "Евита", АНО "Самарский центр развития добровольчества".

Сайт фестиваля: 2апреля.рф

Дата и время проведения: 2 апреля 2019 г., 15:00–17:00, сбор гостей 14:3 ТК "Гудок", 3 этаж.