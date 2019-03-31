Матч в Самаре вошел в топ-5 по посещаемости в 21-м туре РПЛ

По данным агентства ТурСтат, матч в Самаре вошел в первую пятерку по посещаемости 21 тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

На игре между футбольными клубами "Крылья Советов" и "Арсенал", завершившейся со счетом 0:1, присутствовали почти 13 тыс. зрителей.

На игре в Краснодаре - 23,3 тыс., на игре в Санкт-Петербурге - 43,2 тыс., на матче в Ростове-на-Дону - 27,5 тыс., в Москве - 21,7 тысяч.

По результатам матча, ставшего пятым по посещаемости в 21 туре РПЛ, ФК "Крылья Советов" занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ.

По данным ТурСтат, 2,78 млн зрителей посетили матчи 21 тура РПЛ сезона 2018/19 при средней посещаемости, равной 16,6 тыс. зрителей за матч.