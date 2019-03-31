16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Матч в Самаре вошел в топ-5 по посещаемости в 21-м туре РПЛ "Крылья Советов" проиграли тульскому "Арсеналу" "Крылья Советов" рассчитаются с Андреем Тихоновым в начале апреля Матч "Крыльев Советов" с "Арсеналом" рассудит Алексей Матюнин Полузащитник "Крыльев Советов" Джано Ананидзе спас жизнь игроку сборной Швейцарии

Футбол Спорт

Матч в Самаре вошел в топ-5 по посещаемости в 21-м туре РПЛ

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати

По данным агентства ТурСтат, матч в Самаре вошел в первую пятерку по посещаемости 21 тура Российской  Премьер-Лиги (РПЛ).

На игре между футбольными клубами "Крылья Советов" и "Арсенал", завершившейся со счетом 0:1, присутствовали почти 13 тыс. зрителей.

На игре в Краснодаре - 23,3 тыс., на игре в Санкт-Петербурге - 43,2 тыс., на матче в Ростове-на-Дону - 27,5 тыс., в Москве - 21,7 тысяч.

По результатам матча, ставшего пятым по посещаемости в 21 туре РПЛ, ФК "Крылья Советов" занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ.

По данным ТурСтат, 2,78 млн зрителей посетили матчи 21 тура РПЛ сезона 2018/19 при средней посещаемости, равной 16,6 тыс. зрителей за матч.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31