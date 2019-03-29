16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Матч в Самаре вошел в топ-5 по посещаемости в 21-м туре РПЛ "Крылья Советов" проиграли тульскому "Арсеналу" "Крылья Советов" рассчитаются с Андреем Тихоновым в начале апреля Матч "Крыльев Советов" с "Арсеналом" рассудит Алексей Матюнин Полузащитник "Крыльев Советов" Джано Ананидзе спас жизнь игроку сборной Швейцарии

Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли тульскому "Арсеналу"

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати

В матче 21-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Самара Арене", которая собрала 12297 зрителей, уступили тульскому "Арсеналу" – 0:1, сообщает официальный сайт клуба.

Единственный гол самарцы пропустили на 66-й минуте, когда нападающий гостей Лука Джорджевич из центра штрафной отправил мяч в сетку ворот Сергея Рыжикова.

Это поражение стало первым для нашей команды в 2019-м году.

Следующую встречу подопечные Миодрага Божовича проведут 3 апреля на выезде в Оренбурге против одноименной команды. Начало встречи – в 18:00 по самарскому времени.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31