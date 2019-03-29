"Крылья Советов" проиграли тульскому "Арсеналу"

В матче 21-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Самара Арене", которая собрала 12297 зрителей, уступили тульскому "Арсеналу" – 0:1, сообщает официальный сайт клуба.

Единственный гол самарцы пропустили на 66-й минуте, когда нападающий гостей Лука Джорджевич из центра штрафной отправил мяч в сетку ворот Сергея Рыжикова.

Это поражение стало первым для нашей команды в 2019-м году.

Следующую встречу подопечные Миодрага Божовича проведут 3 апреля на выезде в Оренбурге против одноименной команды. Начало встречи – в 18:00 по самарскому времени.