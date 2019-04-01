В Самаре возбуждают дела за фиктивную диспансеризацию населения

В феврале-марте фигурантами уголовных дел из-за приписок в медицинских картах о фиктивной диспансеризации пациентов стали сразу несколько врачей медучреждений Самары, пишет "Самарское обозрение".

По данным издания, в настоящее время возбуждено по крайней мере семь уголовных дел, фигурантами которых выступают врачи трех медучреждений.

Так, 14 и 25 февраля 2019 г. два уголовных дела было возбуждено в отношении врача общей практики поликлиники № 2 ГБУЗ СО "Самарская МСЧ № 5". По данным следствия, она внесла заведомо ложные сведения о прохождении в 2017 г. добровольной диспансеризации сразу семи человек.

20 марта сразу четыре уголовных дела СУ СК РФ возбудило в отношении трех врачей общей практики отделения № 4 ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника № 10". В каждом из этих дел фигурирует по одному "приписанному" пациенту, который на самом деле диспансеризацию не проходил.

21 марта появилось уголовное дело в отношении врача общей практики поликлинического отделения № 2 ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 10". В этом случае, по данным "Самарского обозрения", также известно только об одном эпизоде.

Во всех случаях речь идет о диспансеризации, которую граждане якобы прошли в 2017 году. Врачам вменено преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 292 УК РФ "Служебный подлог". В одном деле — также ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Со всех фигурантов взята подписка о невыезде.

Не исключено, что в действительности таких уголовных дел больше — правоохранители не предоставили данных об их количестве.

По информации издания, до 2019 г. таких расследований в Самарской области не было, хотя факты приписок по диспансеризации выявлялись.