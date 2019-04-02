В Самарской области выберут лучшие школьные и студенческие театры

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров объявил о старте нового проекта — фестивале школьных и студенческих коллективов "Театральное Приволжье".

Одна из основных задач проекта — вовлечение молодежи в театральную среду. Фестиваль школьных и студенческих коллективов "Театральное Приволжье" объединит более тысячи школьных и ста студенческих театров из регионов ПФО и станет одним из главных культурных событий округа в 2019 году.

Фестиваль включает региональные этапы, где будут определяться сильнейшие коллективы каждого из 14 субъектов ПФО, и окружной этап, по итогам которого объявят победителей в номинациях "Лучший спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса".

Постановки театров-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете. Также планируется наградить лучший спектакль по итогам фестиваля молодежных театров ПФО в рамках молодежного форума "iВолга". В регионе будет создана экспертная комиссия и проведен региональный отборочный тур.

В Самарской области действуют 40 школьных и 16 студенческих театров, 42 любительских и 15 профессиональных театральных коллектива. В настоящее время идет формирование региональной рабочей группы по организации и проведению окружного фестиваля "Театральное Приволжье".