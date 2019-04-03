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Футбол Спорт

Финал Кубка России по футболу в следующем году может пройти на "Самара Арене"

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов сообщил, что клуб подал заявку на проведение финала Кубка России—2019/20 на стадионе "Самара Арена", сообщает championat.com.

"Суперкубок будет на "ВТБ Арене", резервные арены в Ростове и Волгограде. Сначала хотели провести Суперкубок в Саранске, но там будет сборная. На "ВТБ Арене" нужно провести тестовый матч, в матче открытия своего стадиона "Динамо" должно играть само, поэтому решили, что Суперкубок отдадим "ВТБ Арене". Что касается Самары, то мы хотим, чтобы финал следующего Кубка России прошел у нас, отправили соответствующее письмо", — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом издания.

В нынешнем сезоне финал Кубка России состоится в Москве на стадионе "Лужники".

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