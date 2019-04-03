Из Курумоча отправили на родину пособника террористов из Средней Азии

В международном аэропорту "Курумоч" состоялось контролируемое выдворение гражданина одной из республик Средней Азии, который находился в федеральном и межгосударственном розыске за совершение ряда преступлений террористического характера в своей стране, сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По данным ведомства, мужчина был установлен его сотрудниками во время оперативно-розыскных мероприятий. Он уже отбывал наказание на территории региона за пособничество гражданину РФ в его переправке на территорию Сирии для последующего вступления в ряды незаконного вооруженного формирования, входящего в состав запрещенной в РФ международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра".

После принудительной отправки из аэропорта Курумоч в страну прибытия он был передан под контроль сотрудникам правоохранительных органов для решения вопроса о привлечении его к уголовной ответственности.