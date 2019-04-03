В Новокуйбышевске проведут эксперимент по оплате вывоза мусора по факту накопления

В Новокуйбышевске проведут эксперимент по оплате вывоза ТКО по факту накопления и раздельному сбору мусора. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Сергей Маркин на заседании тематического "круглого стола" проходящего в Самарской губернской думе в среду, 3 апреля.

"Предлагаю запустить пилотный проект по оплате за вывоз мусора по факту накопления в Новокуйбышевске и организации площадок для утильсырья. Там перевозчик аффилирован администраций. Сбор утильсырья позволит снизить платежи", — заявил Марков.

В свою очередь руководитель департамента регулирования тарифов министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Алена Гаршина сообщила, что норматив накопления ТКО будет пересмотрен не ранее 2020 года. В этом году планируется произвести соответствующие замеры, а также разработать новый перечень категорий юрлиц.