38 подростков-нарушителей задержали транспортные полицейские в Сызрани

За три месяца 2019 г. сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте выявили 38 подростков, совершивших административные правонарушения, 10 родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

Один из таких случаев произошел на железнодорожной станции "Сызрань-1". Сотрудники ППС задержали двух нетрезвых жителей Ульяновской области 17 и 20 лет. Юноши рассказали, что приехали в Сызрань на электричке в гости к знакомой и в течение дня выпивали.

Их нетрезвое состояние подтвердило медицинское освидетельствование. Полицейские провели с нарушителями профилактические беседы. В отношении 20-летнего парня составили протокол по ст. 6.10 КоАП РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции", которая предусматривает штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей.

Несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности по ст. 20.21 "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", что может обернуться штрафом от 500 до 1,5 тыс. руб. или административным арестом до 15 суток.

Кроме того, несовершеннолетнего передали законному представителю, в отношении которого также составили протокол.