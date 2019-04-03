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Происшествия

В Самаре арестовали здание фирмы, предлагавшей взятку полицейскому

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд по требованию прокуратуры наложил арест на здание на ул. Санфировой, 93а, принадлежащее ООО "Пассаж". Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Самарской области.

По версии правоохранителей, директор и один из учредителей "Пассажа" 7 марта 2019 г. передали оперуполномоченному УМВД России по Самаре взятку 50 тыс. руб., чтобы он не проверял организацию, освободил от административной ответственности и вернул изъятый алкоголь.

20 марта районная прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"). А чтобы добиться исполнения решения суда и оплаты штрафа надзорное ведомство потребовало наложить арест на недвижимость кадастровой стоимостью 2,4 млн рублей. 25 марта суд удовлетворил это ходатайство.

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