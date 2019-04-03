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ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура Борского района потребовала устранить "мусорные" нарушения

БОРСКОЕ. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Борского района после проверки внесла представление об устранении нарушений в сфере благоустройства и вывоза твердых коммунальных отходов. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил и. о. прокурора района Александр Ишутин.

Как пояснил и. о. руководителя надзорного ведомства района, проверку провели по обращениям граждан.

В результате сотрудники прокуратуры нашли нарушения. Не соблюдали график вывоза ТКО из контейнеров у многоквартирных домов в с. Борское и пос. Новоборский. Это повлекло накопление отходов выше кромки контейнеров, складирование мусора на прилегающей территории, замусоривании подходов и подъездов к контейнерам.

"Кроме того, проверка установила, что регоператор по вывозу ТКО надлежащим образом не организовал выставление счетов населению, что повлекло за собой нарушение прав отдельных категорий граждан на своевременное получение компенсаций расходов", — подчеркнул Александр Ишутин.

В итоге прокурора внесла ООО "ЭкоСтройРесурс" представление об устранении нарушений.

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