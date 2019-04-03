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ЖКХ и благоустройство Общество

В офисе "ЭкоСтройРесурса" откроют кассы для оплаты счетов за вывоз мусора без комиссии

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Со следующей недели в офисе регионального оператора по обращению с коммунальными отходами - ООО "ЭкоСтройРесурс" - начнет работать касса, в которой можно будет оплатить вывоз мусора без комиссии.

Об этом в среду, 3 апреля, рассказал председатель правления "ЭкоСтройРесурса" Михаил Захаров во время круглого стола, посвященного итогам работы новой схемы сбора отходов в Самарской области в первом квартале 2019 года.

Напомним, ООО "ЭкоСтройРесурс" было избрано региональным оператором по вывозу ТКО в Самарской области по итогам конкурса, который прошел в октябре 2018 года.

Теперь жители получают отдельные квитанции за вывоз мусора. Работа регоператора стартовала с начала 2019 года.

Однако, когда жители начали оплачивать квитанции за вывоз мусора, они столкнулись с тем, что кредитные организации, через которые это делается, взимают комиссию за свои услуги. "Региональному оператору в тариф комиссия не заложена. И региональный оператор, подчеркну, не взимает никаких комиссий. Мы лишь можем рекомендовать, где это оплатить дешевле", - пояснил Михаил Захаров и добавил, что возможность оплаты без комиссии появится также на сайте регионального оператора.

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