В Самаре 1,5 тыс. муниципальных служащих собирали мусор вдоль дорог

3 апреля в рамках городского месячника по благоустройству, который продлится в Самаре до конца апреля, прошел первый средник с участием муниципальных служащих, сообщает пресс-служба мэрии города.

В нем приняли участие не только коммунальные службы, но и муниципальные служащие. Сегодня они вышли на подбор мусора вдоль автомобильных дорог, расположенных возле зданий органов власти — департаментов, управлений, администраций внутригородских районов.

В среднике приняли участие порядка 1500 человек. Собранные в мешки пакеты, банки, бутылки сложили вдоль тротуаров, ночью их соберет МП "Благоустройство"и вывезет для утилизации.

МП "ГАТИ по благоустройству" рекомендовало в следующий средник усилить работы и по очистке территорий от самовольно размещенных горожанами объявлений. К среднику 3 апреля присоединились и неравнодушные жители.

Первый субботник запланирован на 6 апреля, на котором нужно будет ворошить оставшийся снег на газонах.

Гагаринский субботник пройдет 13 апреля, общегородской субботник - 20 апреля. Принять участие могут все жители.

Администрации внутригородских районов готовы предоставить необходимый инвентарь — инструменты, перчатки, мешки уже заготовлены. Места хранения инвентаря определены. Весь собранный мусор будет вывезен в течение суток после уборки.