16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" уступили "Оренбургу" — 1:3 "Крылья Советов" подписали соглашения с Никитой Саликовым и Богданом Чинаревым Финал Кубка России по футболу в следующем году может пройти на "Самара Арене" Матч в Самаре вошел в топ-5 по посещаемости в 21-м туре РПЛ "Крылья Советов" проиграли тульскому "Арсеналу"

Футбол Спорт

"Крылья Советов" уступили "Оренбургу" — 1:3

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати

В среду, 3 апреля, "Крылья Советов" в перенесенном матче 16-го тура чемпионата России на выезде уступили "Оренбургу" — 1:3, сообщает сайт самарского клуба.

Фото: kc-camapa.ru

Счет был открыт на восьмой минуте с пенальти в ворота гостей, который реализовал Алексей Сутормин. Арбитр указал на "точку" после того, как мяч в штрафной "Крыльев" попал в руку Рамиля Шейдаева.

Самарцы отыгрались спустя четыре минуты - с 11-метрового, который был назначен за игру рукой у Ойеволе. Пенальти пробил Шейдаев.

На 17-й минуте хозяева вышли вперед. Красивый удар пяткой у "Оренбурга" после розыгрыша углового исполнил Бегич — 2:1.

Установил окончательный счет Сиваков на 54-й — 3:1 и второе поражение "Крыльев" подряд.

Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут 6 апреля на выезде с "Краснодаром". 

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5