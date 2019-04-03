"Крылья Советов" уступили "Оренбургу" — 1:3

В среду, 3 апреля, "Крылья Советов" в перенесенном матче 16-го тура чемпионата России на выезде уступили "Оренбургу" — 1:3, сообщает сайт самарского клуба.

Счет был открыт на восьмой минуте с пенальти в ворота гостей, который реализовал Алексей Сутормин. Арбитр указал на "точку" после того, как мяч в штрафной "Крыльев" попал в руку Рамиля Шейдаева.

Самарцы отыгрались спустя четыре минуты - с 11-метрового, который был назначен за игру рукой у Ойеволе. Пенальти пробил Шейдаев.

На 17-й минуте хозяева вышли вперед. Красивый удар пяткой у "Оренбурга" после розыгрыша углового исполнил Бегич — 2:1.

Установил окончательный счет Сиваков на 54-й — 3:1 и второе поражение "Крыльев" подряд.

Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут 6 апреля на выезде с "Краснодаром".