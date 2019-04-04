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Футбол Спорт

Игру "Крыльев Советов" с "Краснодаром" рассудит Алексей Еськов

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч 22-го тура Российской Премьер-лиги 2018/19 между "Краснодаром" и "Крыльями Советов" будет обслуживать судейская бригада во главе с Алексеем Еськовым.

Ассистенты судьи - Тихон Калугин и Антон Кобзев; резервный судья - Лаша Верулидзе; инспектор - Николай Левников; делегат РФПЛ - Сергей Кочетов.

Ранее Алексей Еськов судил 15 игр с участием "Крыльев Советов". Из них у самарцев по пять проигрышей, побед и игр вничью.

Напомним, матч "Крылья Советов"-"Краснодар" состоится в субботу, 6 апреля, в 17:30 в Краснодаре.

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