Игру "Крыльев Советов" с "Краснодаром" рассудит Алексей Еськов

Матч 22-го тура Российской Премьер-лиги 2018/19 между "Краснодаром" и "Крыльями Советов" будет обслуживать судейская бригада во главе с Алексеем Еськовым.

Ассистенты судьи - Тихон Калугин и Антон Кобзев; резервный судья - Лаша Верулидзе; инспектор - Николай Левников; делегат РФПЛ - Сергей Кочетов.

Ранее Алексей Еськов судил 15 игр с участием "Крыльев Советов". Из них у самарцев по пять проигрышей, побед и игр вничью.

Напомним, матч "Крылья Советов"-"Краснодар" состоится в субботу, 6 апреля, в 17:30 в Краснодаре.