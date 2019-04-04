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ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура заставляет ФКР отремонтировать дома в Большой Глушице

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура добилась в суде капитального ремонта домов в Большой Глушице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

При проверке надзорное ведомство обнаружило, что в нарушение жилищного законодательства "Фонд капитального ремонта" в 2018 г. не выполнил капремонт фасада и крыш многоквартирных домов № 70,76,85 на ул. Чапаевской, и дома № 54 на ул. Советской.

Прокурор района обратился в Ленинский районный суд Самары с требованием обязать ФКР провести ремонт. 26 марта 2019 г. суд удовлетворил эти требования.

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