"АТС-Сервис" присвоен статус регоператора по переводу транспорта на метан

Министерство промышленности и технологий Самарской области и ООО "АТС-Сервис" подписали соглашение, согласно которому компания-резидент "Жигулевской долины" будет осуществлять на территории региона деятельность по переоборудованию легковых автомобилей для применения газомоторного топлива, сообщает пресс-служба технопарка. До конца 2019 г. на вторичном рынке области планируется перевести на метан 500 единиц транспорта.

Соглашение было подписано в минувший вторник, 2 апреля, во время рабочего визита в Тольятти председателя совета директоров ПАО "Газпром" Виктора Зубкова и заместителя министра промышленности РФ Александра Морозова. Первые лица посетили производственную площадку компаний "АТС-Авто" и "АТС-Сервис" (водят в ГК "АТС) и приняли участие в расширенном заседании, посвященном вопросам развития российского рынка газомоторного топлива. В мероприятиях также приняли участие президент ПАО "АвтоВАЗ" Ив Каракатзанис, представители сферы газомоторного топлива и областного правительства.

Документ подписали в рамках государственной программы по переводу автомобильного транспорта на природный газ. Под документом свои подписи поставили министр промышленности и технологий Самарской области Михаил Жданов и генеральный директор компании "АТС-Сервис" Тимур Соин. В статусе единого оператора Самарской области по переводу автомобилей на метан резидент "Жигулевской долины" планирует в этом году переоборудовать на вторичном рынке 500 легковых автомобилей.

На сегодняшний день ГК "АТС" имеет по России более 50 специализированных центров по установке и обслуживанию ГБО по всей. На территории Самарского региона работает семь установочных центров и дилеров в Самаре, Сызрани и Тольятти.