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Финансы Экономика и бизнес

НПФ ВТБ расширяет сеть приема заявлений на оформление негосударственной пенсии

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ Пенсионный фонд расширяет сеть офисов для подачи заявления на оформление негосударственной пенсии. Теперь клиенты могут обратиться не только в фонд, но и в любой розничный офис банка ВТБ на территории всей страны.

Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: "При выборе НПФ мы всегда рекомендуем клиентам обращать внимание на несколько ключевых критериев. Среди них — доступность услуг фонда как на этапе заключения, так и сопровождения договора. Еще одним важным фактором является развитость инфраструктуры. Благодаря партнерству с банком ВТБ, сеть которого насчитывает порядка 1,4 тысячи офисов, наши клиенты могут экономить свое время и деньги, в том числе при подаче заявлений".

Для оформления негосударственной пенсии в ВТБ Пенсионный фонд необходимо предоставить паспорт и справку из ПФР, которая подтверждает достижение пенсионного возраста.

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