Сотрудники УФСБ пресекли деятельность группы радикальных исламистов

В этом году сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области во время оперативных мероприятий установили, что на территории одного из кафе в п. Алексеевка Кинельского района без соответствующих уведомлений Министерства юстиции РФ и Регионального духовного управления мусульман Самарской области (РДУМСО) действует религиозная группа, лидером которой является 47-летний гражданин России, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ведомства.

"Членами религиозной группы в помещении кафе организована молельная комната, которую для совершения религиозных обрядов на постоянной основе посещали сторонники радикальной исламской идеологии", — подчеркнули в региональном УФСБ.

В феврале материалы в отношении лидера вышеуказанной группы были переданы сотрудниками ФСБ в отдел по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры Самарской области для организации проверки и принятия мер прокурорского реагирования.

На основании переданных в марте 2019 г. в отношении лидера группы внесено предупреждение и предостережение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.

"В результате предпринятых мер деятельность молельной комнаты и религиозной группы прекращена", — сообщили в УФСБ по Самарской области