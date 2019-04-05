Андрей Кочетков, "Открытие Брокер": "Ожидания на апрель пока остаются тревожными"

Ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков поделился своим видением перспектив на валютном рынке:

— В США завершилось расследование по поводу возможного сговора между Д. Трампом и Россией перед выборами президента в 2016 году. Казалось, что на этом завершится история с наиболее негативными сценариями санкций, после чего российский рубль сможет вспомнить об экономических составляющих своего курса. Однако глобальная конкуренция — это не разговор о демократии, а беспощадная борьба за прибыль.

Именно этой борьбой руководствуются в Конгрессе США, когда принимают законы вроде защиты Европы от российского газа. Европу, как это обычно бывает, спросить забыли. Конечно, если бы газопровод "Северный поток-2" проходил по польской территории, а лучше через всю Прибалтику, то сторонников у него было бы гораздо больше. Тем не менее новые законопроекты в США вряд ли будут последними, так как логика защиты экономических интересов предполагает любые возможные действия, которые будут способствовать увеличению прибыли американских корпораций за счёт сокращения возможностей российских.

Для рубля это означает перманентные риски каких-либо ограничений, хотя наиболее суровые варианты мы отметаем, поскольку они могут навредить американским корпорациям. В самом деле, отключение банковской системы РФ от международных платежей или запрет на владение российскими ОФЗ грозит форс-мажором по выплате около $450 млрд внешних долгов РФ. Тем не менее проблемы будут создаваться, но для отдельных экономических субъектов, что для рубля является неприятностью, но далеко не большой проблемой.

Ожидания на апрель пока остаются тревожными, поскольку очередная волна американских законодательных неприятностей для РФ совпала с обострением прогнозов по экономическому спаду в мире. С другой стороны, в более длительной перспективе это может стать основанием для укрепления рубля. Низкие доходности евро и доллара на фоне высокой ставки ЦБ РФ явно говорят в пользу того, чтобы деньги искали более выгодные объекты. Поэтому в начале апреля ситуация может складываться негативно для российской валюты, но затем тревожность по поводу ограничений для РФ вновь успокоится, что активизирует желающих заработать на российском долговом рынке. Соответственно, можно допустить диапазон 64,0-66,0 за доллар. Ещё одной поддержкой рубля должны стать торговые переговоры США и Китая, которые, похоже, могут завершиться в ближайшее время.

Естественно, что сохраняются риски новых сюрпризов от американских законодателей, но недовольство этой заботой о благополучии Европы всё сильнее раздражает самих европейцев. Поэтому американское действие может неожиданно наткнуться на европейское противодействие. Хотя Белый дом уже обещал начать торговую войну с Евросоюзом после того, как завершит свои переговоры с Китаем. Впрочем, для рубля это будет неплохой новостью, так как торговые споры США и КНР способствовали увеличению российского экспорта в Поднебесную, что может повториться и на европейском направлении.