"Открытие Брокер" отстоял правомерность своих действий в суде

Замоскворецкий районный суд Москвы в полном объеме удовлетворил требования АО "Открытие Брокер" о взыскании задолженности с клиентов компании, возникшей в результате ошибки управляющего их счетами - известного трейдера Ильи Коровина. Задолженность перед брокером в размере около 5 млн рублей образовалась в период резкого падения фондовых индексов весной прошлого года.

В апреле 2018 года отечественный фондовый рынок резко отреагировал на новости о введении США очередного пакета санкций. Снижение индексов привело к увеличению биржей размеров гарантийного обеспечения и, как следствие, необходимости клиентов ведущих брокеров внести дополнительное обеспечение. Данная ситуация затронула и некоторых клиентов "Открытие Брокер", позиции которых были принудительно закрыты в период с 9 по 13 апреля 2018 года.

Руководствуясь принципами защиты интересов клиентов, "Открытие Брокер" предложил комфортные условия урегулирования возникшей задолженности всем, столкнувшимся с принудительным закрытием. При этом в отношении пяти клиентов, которые отказались от предложенных брокером вариантов погашения долга перед брокером по рекомендации управлявшего их счетами известного в профессиональных кругах трейдера Ильи Коровина, "Открытие Брокер" инициировал судебное разбирательство - общая сумма требований составила около 5 млн рублей. Интересы этих клиентов в суде представлял Илья Коровин.

Разбирательство показало, что по счетам "своих" клиентов Илья Коровин открыл большое количество позиций по опционам на индекс РТС. В момент обвала фондовых индексов клиентам требовалось внести дополнительное обеспечение или сократить открытые торговые позиции, однако управляющий не сделал этого, убедив клиентов в отсутствии рисков закрытия позиций. В результате брокер, в соответствии с клиентским регламентом, закрыл сделки по текущим рыночным ценам, рассчитавшись по опционным контрактам из собственных средств. И поскольку движение биржевых котировок было не в пользу позиций клиентов, у них образовались убытки перед "Открытие Брокер".

Суд установил, что "Открытие Брокер" добросовестно выполнил свои обязательства перед клиентами, своевременно уведомив их по телефону и email о критическом снижении стоимости портфеля и необходимости внести обеспечение. При этом все сделки закрытия были совершены брокером по средним рыночным ценам с разными контрагентами, а работоспособность серверов позволяла клиентам выставлять торговые заявки.

Судебное разбирательство продемонстрировало важность грамотного риск-менеджмента при совершении биржевых операций и бесперспективность перекладывания управляющим ответственности за принятые инвестиционные решения на брокера и биржу, ставя тем самым интересы одних клиентов выше остальных. Суть брокерской деятельности предполагает, что брокер в отношении всех клиентов действует одинаково. Обеспечение надежного доступа к торгам, защита интересов инвесторов и соблюдение требований законодательства всегда были ключевыми принципами работы "Открытие Брокер".