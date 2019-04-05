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Музеи и выставки Культура

В Доме журналиста откроется выставка памяти Анатолия Песигина

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском Доме журналиста 9 апреля, в 12:00, откроется выставка "По следам эпохи романтики", посвященная памяти самарского художника-портретиста, члена Союза журналистов России Анатолия Песигина.

Анатолий Песигин (1937–2004 гг.) — знаковая фигура для Самары, поэт, художник, педагог, член Союза журналистов России (1992 г.), мастер графического портрета, наброска, автор многочисленных стихов и песен.

На выставке собраны его художественные произведения от ранних ученических ("Натюрморт", "Ахуны", "Сурск") до профессиональных. Около половины работ экспонируют впервые. 

Анатолий Песигин — один из основателей художественной школы в Куйбышеве, активный участник молодежного клуба ГМК-62. В конце 60-х он вместе с ГМК-62 по путевке обкома комсомола был направлен в Сибирь, где написал серию работ "Ханты-Мансийск", "Тобольск", "По Сибири", "Больной олень".

Во многих портретах, сделанных им, читается увлечение техникой Г. Гольбейна и пластикой С. Боттичелли. На экспозиции в Доме журналиста будет представлено несколько графических работ подобного плана. Одна из них — "Портрет журналистки В. Неверовой".

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