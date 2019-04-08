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ЖКХ и благоустройство Общество

Жители Мехзавода, Крутых Ключей и Новой Самары остались без воды из-за прорыва водовода

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 апреля, произошёл технологический сбой на водопроводных сетях в Красноглинском районе Самары, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".

Около 17:00 в центральном диспетчерском пункте датчики показали падение давления на насосных станциях, обслуживающих Мехзавод, Крутые Ключи, Новую Самару. Примерно в это же время стали поступать звонки от жителей об отсутствии холодной воды.

"Бригады специалистов сразу же выехали на обследование местности. Проверялись насосные станции подкачки на предмет сбоя в электрооборудовании, проверялись места пролегания водоводов. Было определено предварительное место технологического сбоя — водовод, идущий по Московскому шоссе, в труднодоступном овраге, в месте, где в предыдущие годы сторонние организации повреждали водовод", — уточнили коммунальщики.

Ночью удалось сделать технологическое переключение на водовод-дублер, и в 01:10 понедельника, 8 апреля, водоснабжение жителей было восстановлено. Сегодня проводятся аварийно-восстановительные работы на водоводе.

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