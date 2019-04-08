В Самаре закрыли движение на участке ул. Утевской

С 5 апреля в Самаре на участке от ул. Уральской до ул. Хасановской закрыто движение для автотранспорта, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Данное ограничение введено в связи технологическим отказом канализационного коллектора, проходящего по ул. Утевская. Объезд участка, являющегося частью федеральной дороги А-300 "Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном", осуществляется по другим улицам областного центра и федеральной дороге М-5 "Урал" (подъезд к Оренбургу). Напомним, к работам на объекте коммунальной инфраструктуры специалисты ""РКС-Самара" приступили 3 апреля.