16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре закрыли движение на участке ул. Утевской Жители Мехзавода, Крутых Ключей и Новой Самары остались без воды из-за прорыва водовода За ТЦ "Метро" прорвало трубопровод с холодной водой В Самаре прошел первый городской субботник Директор "ЖКС" лишился должности после вмешательства облправительства

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре закрыли движение на участке ул. Утевской

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати

С 5 апреля в Самаре на участке от ул. Уральской до ул. Хасановской закрыто движение для автотранспорта, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Данное ограничение введено в связи технологическим отказом канализационного коллектора, проходящего по ул. Утевская.

Объезд участка, являющегося частью федеральной дороги А-300 "Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном", осуществляется по другим улицам областного центра и федеральной дороге М-5 "Урал" (подъезд к Оренбургу).

Напомним, к работам на объекте коммунальной инфраструктуры специалисты ""РКС-Самара" приступили 3 апреля.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальщики начали заваривать поврежденный теплопровод на ул. Стара-Загора

Коммунальщики начали заваривать поврежденный теплопровод на ул. Стара-Загора

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5