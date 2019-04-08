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Суды Происшествия

Бывшего замглавы Ленинского района Самары отправили в колонию

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сергей Завада признан виновным в коррупционном преступлении, его приговорили к семи годам и двум месяцам колонии строгого режима.

В Ленинском районном суде Самары вынесли обвинительный приговор Сергею Заваде. Напомним, его обвиняли по трем статьям: получение взятки, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и покушение на мошенничество.

По версии следствия, Завада, занимая пост заместителя главы Ленинского района Самары, с сентября 2017 г. по 5 февраля 2018 г. получал от предпринимателя незаконные "выплаты" за то, чтобы "закрывать глаза" на незаконное использование спортивной площадки во дворе дома на ул. Клинической.

Задержали Сергея Заваду полицейские 5 февраля 2018 г. после получения 50 тыс. руб. от Рустама Гильфанова, последний по делу проходил потерпевшим.

В суде Ленинского района Самары сообщили, что Сергею Заваде вынесли обвинительный приговор, его признали виновным в получении взятки и покушении на мошенничество. Заваде назначили семь лет и два месяца колонии строгого режима. Кроме того, ему на пять лет запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе.

 

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